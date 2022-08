Näitleja Anne Heche suri nädal pärast ränka avariid

Näitleja Anne Heche kihutas eelmisel nädalal Los Angeleses autoga vastu kahekorruselist eramaja, vahendab naine.postimees.ee . Politsei teatas reede hommikul, et esialgsete vereanalüüside kohaselt on tema veres narkojoobe jälgi, kuid haiglas manustatud ainete välistamiseks oli vaja täiendavaid analüüse.

Näitlejanna pereliikmed andsid nädal hiljem BBC-le teada, et Heche on koomas, tal on raske ajukahjustus. Perekond tõdes, et tõenäoliselt Heche ellu ei jää ja teda hoiti elus, et hinnata, kas tema elundid on annetamiseks elujõulised.