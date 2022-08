KOHAL ⟩ Esmaspäeval Tartust jalgsiretke alustanud noormees jõudis reede õhtuks Riiga

8. augustil alustas Tartu Ülikooli ajalootudeng Andres Jaan Vainura jalgsiretke Tartust Riiga, eekujuks Eesti kirjanik Kristjan Jaak Peterson, kes mitusada aastat tagasi sama teekonna ette võttis. Noormees ütles, et loodab kohale jõuda reede õhtuks. Nii läkski ja reede õhtul andis Vainura Elu24-le rõõmsalt teada, et jõudis kella poole kaheksa ajal sihtkohani.

«Selline rännak on tähenduslik ja pakub palju. See on tunne, mida tsiviilelust ei leia. Ja muidugi teeb südame soojaks see, kuidas inimesed mulle lähenesid, uurides, mida ma teen ja miks ma paljajalu poe ees pirukaid söön. Peale vastuse saamist pakkusid nad süüa, juua ja isegi raha. Mitmed pakkusid peaaegu pealetükkivalt mulle küüti. Ja mitte ainult eestlased ei ole heatahtlikud. Kõige sõbralikum härra oli venelasest rekamees, kes ütles, et viskab mu Riiga ära,» avaldas Vainura.