ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: metsik lääs «Aktuaalse kaamera» moodi

«Aktuaalsest kaamerast» tuntud telenägusid ja tegijaid Anton Aleksejevit , Vahur Laurit ning Kristjan Svirgsdeni võib 13. augustil kell 17 näha Paliveres, kus organiseeritakse Holster Klubi järjekordne Metsiku Lääne päev. Kaabudes kauboid, USA kodusõja aegsed mundrid ning näidend koos paugutamisega – sihukene on igaaastane traditsioon. Etendustes on varem mänginud (prostituuti) ka AK uudisteankur Astrid Kannel .

Holster Klubi on sõprade punt, kes juba paarkümmend aastat on jahmerdanud Põhja-Ameerika piirialade ajalooga. 2001–2004 korraldas punt Paliveres Läänemaal Kuliste aasal (jää-äärne ürgorg ja palivernikute peoväli) suurt tralli nimega Metsiku Lääne päev. Selle algataja oli Maarika Lauri , kelle idee oli ka MTÜ Holster Klubi asutamine.

Tralli olulisim osa oli rahvateatri etendus piirialade teemal, kus osalesid klubi logardid ja leedid – nii ollakse harjunud end nimetama. Siis jäi klubi mitmeks aastaks unne ja kogunes taas 2016. aastal, et jätkata tänaseni lugudega Vanast Läänest, etendades neid Läänemaal. Lood kirjutas algusest peale Vahur Lauri, viimased neli aastat lavastab need Anton Aleksejev, kes on lõpetanud teatrikooli Moskvas ja olnud pikka aega näitleja.