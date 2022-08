Kõmulise USA juutuuberi eksabikaasa suri kõigest 33-aastaselt

Juutuuber Jaclyn Hill (32) avaldas neljapäeval, et 10. augustil lahkus siitilmast tema eksabikaasa, trummar Jon Hill , vahendab Page Six . Mees oli kõigest 33-aastane.

«Joni perekond palus, et ma järgmise postituse kirjutaks,» avaldas Jaclyn enda Instagrami-lugudes. «Suure kahetsuse ja kurvastusega anname teada, et meie armastatud Andre Jonathan Hill suri 10. augustil 2022.»

2018. aastal aga Jaclyni abielu purunes. Nad avaldasid, et ei ole enam abikaasad, kuid jäävad igavesti headeks sõpradeks.

Aasta hiljem avaldas Jon, et nende abielu purunemise üheks põhjuseks oli tema narkosõltuvus. «See kõik jõudis selleni, et meie abielu kolmandal aastal olid mul krambid, kuna ma olin igast asju sisse võtnud. Mul tekkis lööve. Seega oli märgatav, et midagi oli valesti,» tunnistas Jon mõned aastad tagasi.