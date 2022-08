FOTOD JA VIDEO ⟩ Liibanonlane võttis pantvange, et pangast oma raha kätte saada

Bassam al-Sheikh Hussein rääkimas pangas pantvangi võetud inimestega. Mees tahtis pangast saada oma sääste, kuid Liibanoni majanduslanguses ei ole see võimalik

Lähis-Idas Liibanonis on majanduskriis, mille tõttu inimesed ei saa pangast oma raha kätte, ning see on toonud kaasa mässe ja kriisiolukordi.