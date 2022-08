Föderaalpolitseilt hoiatava teate saanud eestlane: petukirjad on keeleliselt järjest lihvitumad

Margus rääkis, et kirja kahtlasele päritolule viitab saaja välismaine nimi ning samuti see, et kirja saajaks on undisclosed-recipients. «Mulle on ammu selge, et selliseid kutseid avada ei tohi, sest see hakkab raha nõudma. Kuid kahjuks on endiselt neid, kes neid jamasid avavad,» ütleb ta ning toob välja ühe tähelepanuväärse asjaolu: «Olen petukirju tihti saanud ning saab öelda, et need kirjad lähevad keeleliselt järjest paremaks. Kas Google translate programm areneb?»