Kaheteistkümne sodiaagimärgi põhilised iseloomujooned on teada praktiliselt kõigile, kes astroloogiast vähegi huvitatud. Ent igal tähemärgil on ka oma saladus - varjatud külg - mis esmapilgul jääb teiste tunnuste all märkamata. Enamasti on tähemärkide kirjeldused liiga üheplaanilised. Nüüd aga toome välja just sodiaagimärkide hästi hoitud saladused.