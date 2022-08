Äriklassi piletid ostnud pere pettunult: me ei maksa ju vaid võileiva saamise eest pea poole kõrgemat hinda

«Otsustasime äriklassis sõita, kuna arvasime, et neljakuuse beebiga on äriklassis mugavam reisida. Oleks saanud valida ka ühe vahemaandumisega lennu, kuid võtsime kallima SASi pakkumise, mis tähendas, et pidime sõitma kokku kolme lennukiga,» rääkis Katariina Elu24-le. «Mõtlesime, et kui sõidame äriklassis, siis on see igal juhul mugavam kui sõita tavaklassis,» lootis naine. Äriklassi piletid olid 900 eurot kallimad. Halb üllatus oli aga see, et äriklassi piletid ostnud perel tuli istuda tavalises turistiklassis.