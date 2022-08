KLÕPS ⟩ Grete Lõbu jagas nunnut hetke koos pisipojaga

«Ma nii tänan kõiki, kes mulle sel lapseootuse ajal südamest kaasa elasid ning mulle häid soove saatsid! Nüüd võin täie uhkusega öelda, et ootus sai oma õnneliku ja loomuliku lõpu juuni alguses, kui meile sündis poeg,» kirjutas armastatud saatejuht Grete Lõbu «Ringvaate» Facebooki leheküljel juunis.

Neljapäeval, 11. augustil, jagas Lõbu Instagrami-lugdes armsat pilti endast ja pisipojast. «Beebielu, eu natural,» kirjeldas saatejuht jäädvustatud hetke.

Gete Lõbu jagas Instagramis beebipilti. Foto: Kuvatõmmis Instagrami-lugudest

Grete Lõbu teatas lapseootusest detsembris, kui ta «Ringvaate» eetris rääkis, et tema kolleegidelt ja sõpradelt on juba mõnda aega uuritud, miks telenägu nii lohvakaid riideid kannab ja näost «imelik» on – ega ta ometi rase ole?

«Ma olen palunud kõiki, kellega ma olen vestelnud, et ärge kellelegi öelge, aga see vastab tõele,» avaldas Lõbu mitu kuud hoitud saladuse. «Muidugi oled näost imelik, kui 24/7 on halb olla,» tunnistas ta.

Telenägu märkis siis, et kuna rasedus oli alles algusjärgus, ei tahtnud ta veel uudist avalikkusega jagada. Küll aga hammustati tema saladus kiiresti läbi. «Lootsin, et inimesed arvavad, et olen lihtsalt paksuks läinud,» naeris Lõbu.