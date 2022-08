PAPARATSO ⟩ Äsja 65-aastaseks saanud Melanie Griffith tõestab, et vanus on kõigest number

Oma sünnipäevast Griffith sotsiaalmeediasse postitust veel teinud ei ole, kuid tema sõbranna, Kris Jenner pühendas ma Instagramis näitlejannale postituse küll. «Palju õnne, Melanie! Sa oled kõige võrratum sõber, ema, tütar ja õde. Sa oled nii armas, mõistlik, lahke, loov, andekas, võrratu ja imekaunis!» kiitis Jenner, kellel on enda sõnul väga vedanud, et Griffith tema ellu sattus.

Kõigest 9-kuuselt meelelahutusmaailma sattunud Griffith tunnistas 2017. aastal esmakordselt, et ta on lasknud ilukirurgidel oma nägu kohendada. Üks lõikus aga ebaõnnestus ja siis hakkas näitlejanna elu allamäge minema.

«Seda ebaõnnestunud operatsiooni üritas mitu ilukirurgi parandada, kuid neil ei õnnestunud. Tundsin, et minu nägu on rikutud ja see muutis mind ka sisemiselt. Ma kaotasin enesekindluse ja üritasin seda erinevate asjade abil tagasi saada,» selgitas näitlejanna.

Ta on abielus olnud neljal korral ja tal on kolm last, kellest üks on näitleja Dakota Johnson filmist «50 halli varjundit». Griffith ja ta neljas mees, hispaania näitleja Antonio Banderas olid abielus 1996 – 2015. Paari abielu lõppemist mõjutas asjaolu, et Griffitil tekkis alkoholisõltuvus, mille tõttu ta mitu korda on ravil käinud.