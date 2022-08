ELU25 ⟩ Viru Folk Käsmus pakub vinget muusikat ja toetab Ukrainat

Kaunis kaptenite külas Käsmus esindavad kolme päeva jooksul Rootsit Skandinaaviamaade üks kuulsamaid viiuldajaid, mullune Rootsi Grammy võitja Lena Jonsson oma trioga ning eestlanna Säde Tatari osalusega ansambel Fränder; Soomest on kontserte andmas naine nagu orkester Maija Kauhanen, Oulu estofiilide kvartett Kassiahastus ja folk metal'i bänd Moonsorrow; Läti muusikutest on aga esindatud folk metal'i bänd Skyforger ning efektne tütarlastebänd Tautumeitas.

Pole teada teist nii kaunis kohas toimuvat festivali. Sellist tagasisidet on andnud paljud välisesinejad ning mõned festivalikülastajad Soomest, kes olevat käinud väga paljudel festivalidel üle maailma, on nimetanud seda maailma parimaks festivaliks.

Viru Folgi peakorraldaja Peep Veedla ütleb, et Käsmus toimub ligi 40 kontserti viiel laval, lisaks loengud, filmid, etendused ja mitmekülgne lasteprogramm. «Esinejaid on lisaks omamaistele sõbralikest naaberriikidest Lätist, Rootsist ja Soomest. Öösiti toimuvad restorani Kaspervik saalis rahvusvahelised jämmid.»

Nime päritolu kohta on mitu versiooni. Käsmu on eesti-soome-rootsi külana kandnud eri aegadel nimesid Kesemo ja Casperwiek. Viimane nimi esineb esimest korda 1624. aastal. Osa ajaloolasi oletab, et nimi on tulnud sellest, et küla rannakabel ehitati ühe Hommikumaa targa, püha Caspari auks.