SUUR INTERVJUU ⟩ Justin McNairn: kuulsus ja tähelepanu on Triinu Liisi jaoks meie abielust tähtsamad

Harju maakohtus algas suunamudijate Triinu Liis ja Justin McNairni lahutusprotsess, mille kohus kuulutas kinniseks. «Asjaolu, et ta väidab, et ma hävitasin ta, on tegelikult väga vastuolus sellega, mida ta meedias kuulutas ja mida ta mulle ütles, kui ma Austraaliasse tagasi jõudsin,» sõnab Justin, kes on juba viimased üheksa kuud tagasi kodumaal ning usub, et uuesti Eestisse kolimine ei tuleks praegu kõne allagi, kuid puhkama tuleks küll.