Kylie Jenner tähistas 25. sünnipäeva

Kylie Jenner on Kardashiani-Jenneri õdedest-vendadest noorim ja ka üks edukamaid. 25-aastasena on ta juba saavutanud suure edu ärinaisena ja loonud oma firma. Tõsielustaar on paljudele noortele naistele inspiratsiooniks ilu ja moe vallas ning kuna ta tähistab 10. augustil sünnipäeva, heidame pilgu hämmastavatele saavutustele, mis Kyliel nii noorelt seljataga on.