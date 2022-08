Kim Kardashian toetab Pete Davidsoni teraapias käimist

Alates sellest, kui ilmus esimene uudis, et tõsielustaar Kim Kardashian ja koomik Pete Davidson hakkasid käima, on Kanye West veebis Davidsoni kiusanud ning andnud talle hüüdnime Skete. Kardashian toetab Davidsoni otsust otsida abi pärast tema endise abikaasa Kanye Westi kiusamist.

Anonüümse allika sõnul on Davidson töötanud umbes kolm kuud filmi kallal Austraalias, kus «ta on saanud terveneda nagu tavaline inimene». Ta kinnitas, et Davidson käib endiselt teraapias, kuid keskendub praegu oma filmile.

Vaatamata sellele, et räppari kius Davidsoni tervisele halvasti mõjus, väidavad fännid, et West ei põhjustanud tema lahkuminekut Kardashianist. «Nad olid koos üheksa kuud. Ta on olnud Austraalias kolm kuud. Tal (Kardashianil – toim) on neli last ja mitu suurt ettevõtet. See lihtsalt ei toiminud,» lisasid räpparile lähedased allikad.