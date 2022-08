«Blokeerisime teie konto teistele kontodele tehtud ebaseaduslike maksete t?ttu.» SEB panga nimel levib taas pettus

SMS-i teel on hakanud taas levima õngitsused, mille sisu on üldjuhul sarnane – enamasti hoiatatakse sõnumi saajat konto blokeerimise ohust või mõnest muust kontoga seotud probleemist, mis vajab kiiret sekkumist. Ühe sellise SMS-i sai ka Elu24-le vihje saatnud meesterahvas, kes õnneks taipas, et tegemist ei ole õige asjaga.