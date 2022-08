PERSOON ⟩ Juba 10 aastat Los Angeleses karjääri teinud Sandra: pidin pooleli jätma ja kogu mu elu lagunes koost

Kui Kohtla-Järvelt pärit Sandra, artistinimega Svndra, teismelisena MTV-d vaatas, tekkis tal kinnisidee, et tema koht on Los Angeleses. Mõned aastad hiljem põrutaski vaid 17-aastane Sandra üksinda Ameerikasse. Tänaseks on ta niinimetatud inglite linnas endast tantsimise ja laulmisega märki maha jätnud juba kümme aastat, kord pannes Machine Gun Kelly peol kõlaritest kostuma loo «Eestlane olen ja eestlaseks jään».