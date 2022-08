SUPERVÕIMALUS ⟩ Osale menukas telesaates «Ma näen su häält»!

Käimas on ettevalmistused ülimenuka telesõu «Ma näen su häält» uueks hooajaks. Saade tuleb sel korral veel suursugusem ja üllatusterohkem, et pakkuda televaatajatele kõrgklassilist meelelahutust kogu sügishooaja vältel. Veel on võimalus saatesse kandideerida kõikidel andekatel teesklejatel, kes suudavad ehk arvajaid ja nõunikuid ninapidi vedada ning võita seeläbi auhinnaraha 2022 eurot.