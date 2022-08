GALERII ja VIDEO ⟩ Slackliner Jaan Roose ületas Rotterdamis kuulsa Maasi jõe

«Ma tõesti ei arvanud, et esimese korraga kohe algusest lõpuni! Tõusen püsti ja kõnnin ära kõik 620 meetrit,» sõnas Jaan Roose vahetult pärast vägevat saavutust, lisades, et kõrguste erinevus oli liinil koguni 30 meetrit. «Julm! Ma ütleks, et reaalselt julm!» kommenteeris kuulus slackliner ideaalselt õnnestunud katset Rotterdamis.

Mehe sõnul ei ole varem nii suure kaldega liinil kõnnitud ning ta uskus, et algus saab olema lihtsam kui lõpp, kuid läks hoopis vastupidi! «Kuskil keskkohas, 300 meetri peal, hakkad alles ülesmäge kõndima. Viimased 300 meetrit olid ülimalt järsud. Tuli välja, et just esimesed 300 meetrit olid kõige keerulisemad,» tunnistas Roose, lisades, et selles mängis olulist rolli tuul.