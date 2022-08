GALERII ⟩ Vaata, kes tulid kohale Tiina Tammetalu näituse avamisele Vabaduse galeriis

Tiina Tammetalu on maalikunstnik, kes on tegutsenud juba mitu aastakümmet. Kui kunstnik on rääkinud oma varasematest maalidest kui laotustest – need on olnud maastikupinnad vaatega ülalt alla –, siis nüüd on tema sõnul perspektiiv muutunud, vahendab ERR.