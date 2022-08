SUUR ÜLEVAADE ⟩ Andrei Zevakini ja Robin Valtingu tõsielusaade on purgis! Mis vaatajaid ees ootab?

Eesti armastatuimate juutuuberite Andrei Zevakini ja Robin Valtingu kuupikkune puhkus on läbi ja nende esimene tõsielusaade «Villa» on purgis! Mehed on lõpuks saanud proovida saatejuhi rolli ning räägivad uue tõsielusaate võtete telgitagustest. «Vaatajad saavad näha imeilusaid inimesi, kes veedavad Vahemere ääres oma elu parimat suve, millest ei puudu armastus ja draama,» lubab Andrei Elu24-le.