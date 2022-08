Vene turistid põiklevad Soome piirireeglitest kõrvale: kõik saavad aru ja naised ei peaks kannatama

Alles juuli lõpus vahendas Postimees , et Soome välisministeerium veel vaeb võimalusi, kuidas piirata turismiviisade andmist Vene kodanikele. Samas kinnitavad kõik võimuparteid valmidust kitsendusteks, lootes siiski, et keerulise otsuse langetab nende eest Euroopa Liit.

Kuigi Soome Moskva esinduses lükatakse juba pooled Vene kodanike turisimiviisa taotlused tagasi, on kehtivaid viisasid nii palju, et esialgu see venelaste külaskäike eriti ei vähendaks.