Šveitsi sulavad liustikud paljastasid inimjäänused ja lennukivraki

«Luud avastati vana ronimisraja lähedalt, mida ei ole viimased kümme aastat kasutatud,» ütles Dario Andenmatten, kes on Britannia mägionni valvur. Tegemist on piirkonnaga, kust paljud mägironijad mäkketõusu alustavad. Tõenäoliselt leiti inimjäänused selle tõttu, et kasutati vana kaarti.