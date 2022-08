VIDEO ⟩ Kas Timuri needus oli teise maailmasõja ühe verisema lahingu põhjuseks?

Kui Nõukogude Liidu liider Jossif Stalin andis arheoloogidele Tashmuhammed Kari-Njazovile ja Mihhail Gerassimovile ülesandeks minna Usbekistani Samarkandi ja avada sõdalase Timuri hauakamber, ei teadnud nad, milleni see tulevikus viib. Siiani on Venemaal ja Usbekistanis laialt levinud arvamus, et arheoloogide tegevus vabastas Timuri needuse, mis pani Natsi-Saksamaa liidrit Adolf Hitlerit rikkuma 23. augustil 1939 sõlmitud mittekallaletungilepingut ja ründama NSV Liitu. Aga mis paneb inimesi seda uskuma? Ja kes oli Timur?