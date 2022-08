Lauljatar Rita Ora abiellus salaja Londonis oma filmirežissöörist kallimaga

Kuulus paar, kes hakkas kohtamas käima 2021. aasta märtsis pärast Austraalias kohtumist, kihlus väidetavalt juunis, olles peaaegu samaaegselt üksteisele küsimuse esitanud. Kuid laupäeval sõlmiti Londonis igavene liit.

«See oli tõesti intiimne tseremoonia ja super eriline kõigi seal viibijate jaoks. Vaatamata sellele, et Rita elas tähelepanu keskpunktis, on ta otsustanud hoida suhet võimalikult privaatsena ega tahtnud pulmadest suurt laulu ja tantsu teha.",» sõnas allikas Page Six-ile.

Lisaks väitis allikas, et laulja, kes on muutnud ka oma nime Waititi-Oraks, soovis väikest pulmapidu, et hoida nende suhet võimalikult privaatsena.

Waititi läks 2018. aastal lahku auhinnatud filmiprodutsendist Chelsea Winstanleyst, kellega tal on kaks tütart. Kuulujutud tema suhetest Oraga said alguse 2021. aasta aprillis, kui ta postitas Instagrami fotode karussellis foto paarilisest embamas, pealkirjaga «Head ajad, mälestused, juhuslikud asjad minu telefonis on need mida armastan».

Seejärel märgati neid koos RuPaul’s Drag Race’i esilinastusel Sydneys, kus Waititi filmis oma järgmist Marveli filmi Thor: Love and Thunder ning mööda linna ringi.