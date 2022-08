Herilasesuts niitis jalust? Häirekeskuse meedik annab nõu, mida teha

Mida kiiremini tekivad pärast herilase nõelamist sümptomid, seda raskem on tavaliselt allergiline reaktsioon. Häirekeskuse meedik Tiina Karpin räägib Elu24-le, et harvadel juhtudel võib tekkida ka anafülaktiline šokk, mis on eluohtlik seisund. Siis on ainuke variant kutsuda kohe kiirabi. «Raskete juhtumite puhul juhendab kohapeal olijaid häirekeskuse meedik. Ma juhendan nii kaua, kuni kiirabi kohale jõuab. See on nii kõikide raskete seisundite puhul,» ütleb Karpin.

«Inimesed ei peaks kartma, et nad ei oska või ei tea, mida teha ja kuidas teha. Häirekeskuse meedik selgitab kõike neile täpselt.»

Meedik Tiina Karpin Foto: Häirekeskus

Kiirabi tuleb kutsuda kohe, kui turse laieneb kiiresti. «Kui herilane on sutsaka ära andnud ja kohe tekib turse, siis tuleb ruttu kutsuda kiirabi. Ohtlik on hingamis- ja neelamisraskus ning tunne, et kurk on paks. Kui silmalaud ja huuled lähevad turse ning tekib tunne, et ei saa neelata enam. Veelgi raskemad reaktsioonid on iiveldus, oksendamine ja väga tugev peavalu. Paljud ütlevad ka, et tekib minestustunne. Osadel ka südame rütmihäired,» avaldab meedik.

Herilane. Foto on illustreeriv. Foto: Priit Mürk

Väga tähtis on kätte saada herilase astel, kuna seal sees on mürgipaun ja sealt eraldub veel mürki. «Tasuks vaadata, kas astel on alles, ja see ära võtta,» ütleb Karpin.

Allergiaravim ja jääkuubikud