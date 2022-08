KLÕPS ⟩ Kourtney Kardashian Barker rokib õe loomingus

Kim Kardashiani SKIMS toob turule ujumiskindad – ja need on praktiliselt välja müüdud.

Kourtney postituse kommentaaride osa täitus riietuse kohta tehtud komplimentidega. «Kindad ja see naeratus 😍,» kirjutas üks fänn, õde Khloé Kardashian aga: "Sa oled kõige armsam." Kourtney polnud aga esimene, kes ujumiskinnastes rokkis.

Populaarne TikToker Bella Poarch kandis kindad uue kampaania jaoks roosaks, aidates kahtlemata kaasa kiirele müügile. Ta ütles pressiteates, et tal on SKIMSiga koostööst «nii põnevil». Kim andis isegi uue aksessuaari eelvaate oma hiljutisel Sports Illustrated Swimsuit kaanel.

Kuigi veekindlad kindad ei pruugi basseinis suplemiseks vajalikud olla, täiendab see järveäärset glamuurset välimust – ja need toimivad ka moodsa SPF-i kaitsena.

SKIMSi ujumiskindad maksavad 48 dollarit ja neid on seitsmes värvitoonis, nagu ka ülejäänud uut ujumiskollektsiooni. Nagu tavaliselt, on värvideks erinevad nahatoonid, millele on lisandunud kuum roosa. SKIMS-i nailonist kindad saadaval erinevates suurustes XXS kuni 4XL.