Räppar villemdrillemi lugu «romeo»: isegi kui asjad ei klapi, kingiksin talle tähtede asemel planeedid

Kodumaine räppar villemdrillem avaldas taas uut loomingut ning sellele aitab kaasa võrratu suvemeeleolu. «Uskumatu ja käes ongi juba august. Sel aastal on suvi ikka väga kiirelt läinud! Mul on korralikult esinemisi olnud ja ka sõpradega on ägedaid koosveedetud hetki. Olen väljasõite teinud ja nautinud suve, eks ilm on ikka päris hea olnud. Kodus passimist ja niisama logelemist polegi olnud,» rääkis ta.

«Suvel meeldib mulle kõvasti toimetada ja teha. Et siis kui sügis saabub ja lehed langevad, poleks seda kahetsusmomenti - et miks ma küll ei teinud ja ei käinud,» sõnas mees.

Muusik ilmutas sel nädalal singli “romeo”. Loo autoriks on lisaks Villemile ka noor produtsent Olivar, kes on varasemalt loomingulist koostööd teinud Reketiga. Laul «romeo» valmis eelmisel sügisel, kuid autorid leidsid, et just nüüd kuumal südasuvel on selle avaldamiseks paras aeg.

«Sel aastal avaldasin juba neljanda laulu. Mulle meeldib, kui saan lugusid avaldada tihedamini kui tavapäraselt muusikatööstuses harjutud. Saan värsket muusikat live üritustel esitada ja ka endal on ägedam feeling! Ka minu fännid ootavad uut materjali ja seda pidevalt. Kunagi üks fänn kirjutas mulle samal hommikul, kui üks mu järjekordne lugu ilmus: «hea laul aga millal tuleb uus laul»,» naeris muusik.

Räppar kirjutas «romeo» algsed salmid ja refrääni tunni ajaga ja lõpptulemus jäi algsega võrdlemisi sarnane. «Laul tekkis üllatavalt kergelt, kiirelt ja ootamatult. Olime produtsendiga paar korda stuudios käinud siis tuli tema poeg ning lasi meile oma biite. Sealt see laul tekkiski juba ühe päevaga. Stuudio sessioon oli kokku viis tundi, see laul tundus kohe alguses nii äge,» lisas ta.

«Laul on kirjutatud teemal «poiss, tüdruk ja olemine». Salmid räägivad sellest, kuidas asjad ei klapi ja ei toimi. Mis teha, ajavöönd on nihkes. Refrään aga räägib sellest, kuidas tegu on ikkagi nii vinge inimesega, et tähtede asemel võiks temani tuua lausa planeedid,» sõnas autor raadio Elmar päevaprogrammis.

Kõikidele fännidele teadmiseks, et villemdrillem astub 12. augustil üles Eesti HipHop Festivalil, mis toimub taaskord Tartumaa Tervisespordikeskuse territooriumil.