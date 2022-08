VIDEO ⟩ Paljastav raamat: Trump tahtis, et USA kindralid oleksid nagu Natsi-Saksamaa kõrged ohvitserid

Endine president Donald Trump soovis, et USA juhtivad kindralid sarnaneksid rohkem Natsi-Saksamaa kindralitega, väidab USA väljaanne New Yorker. Ajakiri on avaldanud katkendi uuest raamatust «The Divider: Trump in the White House, 2017–2021» («Jagaja: Trump Valges Majas 2017–2021»).