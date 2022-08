FBI korraldas Donald Trumpi häärberis põhjaliku reidi ja otsis salajasi dokumente

FBI korraldas Donald Trumpi Mar-a-Lago kuurordis Palm Beachis läbiotsimise, mis on seotud kahtlustusega, et Trump võis Valgest Majast kaasa võtta salastatud dokumente, räägiti CNN-ile.

Endine president kinnitas, et FBI agendid viibisid Mar-a-Lagos ja lisas, et nad murdsid sisse isegi tema seifi. Trump ise viibis samal ajal New Yorgis Trump Toweris.

«Minu kaunis kodu Mar-A-Lago Palm Beachis on praegu piiramisrõngas, selle on hõivanud suur hulk FBI agente,» ütles Trump esmaspäevaõhtuses avalduses.

Lähikuudel on oodata, et Trump teatab oma järjekordsest Valgesse Majja kandideerimisest 2024. aastal.

Selline läbiotsimine on erakordne ning näitab, et justiitsministeeriumi hinnangul on Trumpil juriidilisi probleeme mitmel rindel. Justiitsministeeriumil on teadaolevalt käimas kaks aktiivset uurimist, mis on seotud endise presidendiga: üks 2020. aasta presidendivalimiste ja 6. jaanuari 2021 presidendivalimiste ümberlükkamisega seoses ning teine ​​seotud salastatud dokumentide käsitlemisega.

Trumpi poeg Eric ütles Foxi saatejuhile Sean Hannityle, et «rünnaku eesmärk oli see, et rahvusarhiiv tahtis kinnitust, kas Donald Trumpil on dokumente või mitte».