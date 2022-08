MIS TOIMUB? ⟩ Noored «Stranger Things'i» fännid pettusid Metallicas: oleksin seda videot pidanud nägema enne, kui nende särgi ostsin

Netflixi ulmeseriaali «Stranger Things» tegevus leiab aset 1980ndatel. Juunis välja tulnud neljandas hooajas vaatajatele tutvustatud tegelane Eddie Munson on suur Metallica fänn ning ühes episoodis mängib ta bändi 1986. aastal ilmunud lugu «Master of Puppets».

See kõik on andnud heavy metal'i bändile noorte seas uue hingamise, sest paljud avastasid kuulsa bändi just tänu oma lemmiksarjale. Nüüd on aga tekkinud ka probleeme. Nimelt on TikToki platvormil läinud levima jutt bändi liikmete problemaatilisest käitumisest minevikus, vahendab Newsweek.