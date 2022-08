Kagupiiril Setomaal moodustati esimene naabrivalve piirkond

Audjassaare külaelanik Guido Kappi eestvedamisel asustati 8. augustil külla naabrivalve, mis on kagu-Eestis küllaltki eriline. Eesti veepiiri veerel, Lämmijärve ääres asuva küla valvamisele peab kaasa aitama ise, olles toeks politseile ning piirivalvele. Setomaal ei tähenda naabrivalve naabri järgi valvamist, vaid pigem ennetustööd, et preventiivselt oleks kogu piirkond turvaline. "Piiriäärses naabrivalve sektoris on mõistlik jälgida mitte vaid murutrimmerite kadumist, vaid piiriäärset liikumist laiemalt. Varastamine võib olla probleem, aga piiriäärne elu on keerulisem kui sisemaal", ütleb Rein Järvelill, Setomaa valla kommunikatsioonispetsialist ja sootska.