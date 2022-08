KES AITAKS? ⟩ Üksikema murest murtud: uue aasta algusest olen kuuse all, vallalt sotsiaalkorterit ei saa

Ühes Lõuna-Eesti väikelinnas elav Helina (nimi muudetud, toimetusele teada) on kolme lapse ema. 39-aastane naine on suurtes majanduslikes raskustes ning sooviks saada sotsiaalkorterit oma kodulinnas, kuid naise sõnul vastab vald, et nemad aidata ei saa.

Helina elab praegu kolmetoalises ahiküttega korteris, kuid uue aasta alguseks peab ta välja kolima. Üürikorter on eksmehe oma ja siiani lubas ta naisel koos lastega seal elada, kuid nüüd selgus, et mees on korteri müüki pannud. «Jaanuarikuust alates elame kuuse all, peame siit välja kolima ning uut kohta pole leidnud. Vald ütles mulle ilusti, et nemad ei saa aidata. Mul tekib küsimus, keda nad siis aidata saavad. Ma ei tule oma sissetulekutega toime ja tõesti vajan abi,» rääkis naine Elu24-le.