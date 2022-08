350 aastat pärast laevahukku paljastus veel osa aardest

Bahama meremuuseumi teatel on 350 aastat tagasi merepõhja jõudnud aarete seas hõbedakangid, kahemeetrine jäme kuldkett, terveks jäänud portselani, kullast ja smaragdidega ripatsid, pärliga sõrmus, kaks paksust klaasist veinipudelit ja sõduri Don Martin de Aranda y Gusmáni hõbedast mõõgakäepide. Leide uuritakse, need konserveeritakse ja pannaks siis hiljuti valminud Bahama uude meremuuseumisse näitusele. Uue muuseumi rajajateks on Bahama valitsus ja USA ettevõtja, mereuurija ja filantroop Carl Allen, kellele kuulub Allen Explorations, mis Hispaania galeooni ja aarded leidis, teatab businessinsider.com.