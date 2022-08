VIDEO ⟩ Pink Floydi legend CNN-i intervjuus: Ukraina sõda on NATO laienemise süü

Waters on ka praegu kontserttuuril «This Is Not a Drill» ja kontserdid algavad sõnumiga: «Kui sa ei talu Rogeri poliitikat, võid tõmmata baari poolele uttu». Ka sel korral ei ole muusik USA valitsust säästnud. Kontserdi taustavideos on näha USA presidenti Joe Bidenit, kes on kuulutatud sõjakurjategijaks.