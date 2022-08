Teadlased: vihmavesi ei ole mitte kuskil «igaveste kemikaalide» tõttu joodav

Põhjus selles, et vihmavees on per/polüfluoroalküülained (PFAS), mis on inimtekkeliste kemikaalide suur grupp, mida looduses ei esine. Neid nimetatakse «igavesteks kemikaalideks», kuna need ei lagune keskkonnas, kus nad segunevad põhja- ja pinnaveega, kirjutab euronews.com.