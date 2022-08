KAS TÕESTI? ⟩ Ameerikas pruulitakse juba teist meie folk metal'i kunnide nimelist õlut

Möödunud aasta novembris kirjutasime , et folk metal'it viljelev Metsatöll on võitnud oma eheda olemusega ka ameeriklaste südamed, sest 2016. aastal kolme mehe loodud pruulikoda Figurehead otsustas hakata tootma just nende nimega õlut.

Figureheadi tummine 7,3-protsendise kangusega Balti porter kannab nime In the Silence of Cottages, mis on Metsatöllu möödunud kevadel ilmunud loo pealkiri «Tarede vaikuses» inglise keelde tõlgituna.