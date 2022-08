TÄHESEISUD ⟩ Kas Ukraina presidendipaari suhe on ohus?

Mõni aeg tagasi kirjutasin Ukraina presidendipaari omavahelisest sobivusest ja nende suhte olemusest. Nüüd on aga aeg vaadata, kuidas mõjuvad neile praegused keerulised seisud. Nagu teada, on nad pidanud alates sõja algusest palju aega teineteisest lahust veetma ja see pole loomulikult kerge. Kas taevaseisudest peegeldub, et nende suhe on jätkuvalt toetatud või raskete löökide all?