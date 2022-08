JAHMATAVAD ASJAOLUD ⟩ Tartu gaasiplahvatuse korraldanud mees valis enne õnnetust endale välja kirstu

Aasta lõpus uurimine prokuratuuri loal siiski lõpetati, kuna kahtlustatav sai plahvatuse tagajärjel surma. Uurimise käigus selgus, et korteris viibinud mees soovis endalt ise elu võtta.

Toona kommenteeriti juhtunut ekspertiisi tulemuste põhjal, mis välistasid, et plahvatus oleks tekkinud gaasiseadme, küttesüsteemi või elektrisüsteemi vea tõttu. Samuti märgiti, et kogutud tõendite põhjal ei olnud siiski võimalik ka täiesti kindlalt väita, et õnnetus oleks põhjustatud tahtlikult, kuna inimene oli surnud ning põhjalikumat uurimist oli seetõttu raske läbi viia.