SAHINAD ⟩ Lauljatar Tove Lo väisas Eestit ja filmis siin oma uue muusikavideo

Reedel postitas 2,2 miljoni Instagrami jälgijaga Tove Lo oma kontole video sellest, kuidas ta viibib Pirital. «In Estonia with my friend (olen sõbraga Eestis – toim),» ütles laulja videos. Rohkem ei teinud ta Instagrami avalikust ruumist postitusi, mis viitaks tema asukohale. Küll aga tegi seda tema meigikunstnik Nick Lennon, kes postitas oma Instagrami story'sse muu hulgas pilte Longero joomisest ja Maiuspala kompvekkidest. Tundub, et esmaspäeva varahommikul lahkuti, sest siis oli Nick postitanud Instagrami klipi pealkirjaga «Bye, Estonia» ehk «Head aega, Eesti».