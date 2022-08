Maailma majandusfoorumi (WEF) andmetel on Candela P-12 täiesti heiteta alus, mis liigub hääletult kolme süsinikkiust tiiva abil.

Candela P-12 kiirus on 20–30 sõlme (37–55 kilomeetrit tunnis), mis teeb sellest seni maailma kiireima elektrilaeva. Laeva mahutavus on 30 reisijat ja see töötab tunniga laetava akuga.