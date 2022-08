Helsingist teisaldati Moskva kingitud «Maailmarahu» skulptuur praami abiga

«Otsustasime asukohta mitte avalikustada. See on laias laastus Sipoo ja Porvoo piiril, selline koht, mida kunstimuuseum suuremate tööde ajutiseks hoiustamiseks rendib,» on Helsingi kunstimuuseumi konservaator Polina Semenova teose täpse asukoha teemal napisõnaline.

Heiskaneni sõnul on eesmärk see, et kunstimuuseum tagastab teose avalikkusele esimesel võimalusel, kuid see pole veel kindel. Helsingi linn ja kunstimuuseum otsustavad skulptuuri saatuse üle hiljem. «Eesmärk on taastada see võimalikult praeguse asukoha lähedal, kui see on võimalik ja ohutu. Siin tuleb arvestada ka muu ehitusega piirkonnas.»