KÄITUD VALESTI? ⟩ Tuleb välja, et vanemad peaksid toetama kooliteed alustavat last hoopiski teistmoodi

Soome Mannerheimi lastekaitseliidu koordinaatori Liisa Kilpiäineni sõnul ei tohiks oma võsukese käest küsida, kas ta on kooli minekuks valmis ning seetõttu ka veidi närvis. «See tekitab lapses tunde, et ta peaks elevil olema. See on ju tegelikult väga loogiline jätk, et minnakse peale lasteaeda kooli,» selgitab Kilpiäinen.