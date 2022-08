VIDEO ⟩ Itaalia kümnevõistleja paljastas võistlusel joostes pidevalt oma meheau

Alberto Nonino alustas võistlust tugevalt, eraldus kambast ja sisenes esimesse kurvi heas positsioonis, et kindlustada võit. Asjad läksid kiiresti viltu, kui 18-aastane noormees hakkas tundma märgatavat ebamugavust, vahendab New York Post.

Noninot märgati oma lühikesi pükse sättimas ja alla vaadates mõistis ta, et oli end kogemata paljastanud tuhandete kohalviibijate ja kodus televiisori vahendusel võistlust vaatavate inimeste ees. Itaallane jätkas võistlemist, kuigi teda segas tõsiselt see, et ta pidi oma privaatset kehaosa kätega varjama.