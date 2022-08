FOTO ⟩ «Algul mõtlesin, et tegu on mingi nõmeda naljaga!» Umbusi jõel surnud kalu korjavad vabatahtlikud said tänuväärt üllatuse osaliseks

«Täna hommikul (6. augustil – toim) helises mu telefon. Vaatasin, et võõras number ja olin kindel, et helistab mõni vabatahtlik, kes parasjagu jõel on. Aga üllatuseks oli kõne ühelt inimeselt, kes on meie tegevusi jälginud,» kirjutab vabatahtlike eestvedaja Arbo Koller ühismeedias. Koos teiste vabatahtlikega on ta juba nädalapäevad käinud Umbusi jõel reostuse tagajärgi likvideerimas – surnud kalu kokku korjamas.