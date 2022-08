EKSKLUSIIVSED FOTOD ⟩ Eesti merineitsi Merle Liivand ujus koos staaridega ümber Ameerika Vabadussamba

«Minu jaoks on see kindlasti omamoodi sündmus, sest Eesti ja USA suhted on minu jaoks väga olulised. Me peame oleme tänulikud nii Eesti kui ka USA sõduritele, kes meile aastate jooksul vabaduse on taganud. Ma soovin selle ujumisega tänada igat inimest, kes meie rahu eest oma elu on andnud või kes igapäevaselt selle nimel rasket tööd teeb,» sõnas Liivand 6. augustil toimunud heategevusüritust kommenteerides.