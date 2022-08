Inimese Disaini süsteem toob huvitavalt välja, mis juhtub inimestega, kelle kurgukeskus on defineerimata ja avatud (tühi). Ligi 20-25 protsendil inimestel on kurgukeskus defineerimata. Nimelt kurgukeskus on energeetiline keskus, mis väljendab inimese häält - hääl aga on manifesteerimise ja eneseväljenduse aluseks.