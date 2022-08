ÜHEKSA KUUD JA KÕIK? ⟩ Kim Kardashian ja Pete Davidson läksid lahku

Märtsi alguses kirjutasime, et asi on lõpuks avalik ning Kim Kardashian kinnitab oma suhet 13 aastat noorema koomiku Pete Davidsoniga.

Paari suhe tuli paljudele üllatusena, sest keegi poleks osanud arvata, et koomik Pete ja kosmeetikamiljardär ja tõsielustaar Kim teineteist leiavad. Nüüd on aga üheksa kuud kestnud armastuslool lõpp.

Kardashianile väga lähedane isik kinnitas väljaandele, et nüüdseks endine paar on otsustanud jääda vaid sõpradeks. «Nad armastavad ja austavad üksteist palju, kuid avastasid, et pikk vahemaa ja nende nõudlikud graafikud muutsid suhte säilitamise tõeliseks katsumuseks,» lisab allikas.

Teine allikas aga väidab, et suhtele sai hoopiski saatuslikuks nende vanusevahe ja see, et Kardashianil on endiselt käsil veel lahutusprotsess Kanye West'ist.