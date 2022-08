NUNNU VIDEO ⟩ Vaata, kui rõõmsalt jookseb Alari Kivisaare koer kaalule

Raadiojaama Sky Plus hommikuprogrammi saatejuht Alari Kivisaar on sotsiaalmeediasse postitanud toreda video oma koerast, kes rõõmsal meelel kaalule jookseb ja sinna seisma jääb. «Tubli koer,» kiidab raadiohääl oma lemmikut.

Videot on jagatud ka Sky Plusi hommikuprogrammi Instagrami lehel. «Koer Michi kaalub end rõõmuga! Kui rõõmsalt Sina kaalule jooksed?» on kirjutatud postituse juurde.

Elu24 pöördus Kivisaare poole, et uurida, milliseid trikke koerake veel teha oskab. «Ei oska ta mingeid trikke. Ta on selline padjakoer rohkem. Tema trikk on ühe padja pealt teise peale ronimine ja magamine,» ütleb Kivisaar.

Koer Michi tõug on küülikutaks, mis on kõige väiksem taksikoera tõug. Kivisaar ütleb, et tegemist on rahuliku koeraga.