Rahapesu Putini moodi ehk endise Venemaa esileedi veebipäevikule toetuvad paljastused

«Ta kirjutab armukestest ja austajatest, kuid lisab, et abikaasa imeb teda verest tühjaks.» Just nõnda kirjeldatakse ühte veebipäeviku postitust, mille autoriks on väidetavalt Ljudmila Putina – naine, kes seisis 30 aastat nähtamatu abikaasana Vladimir Putini kõrval. Kuid vaatamata kõigele lõikab Ljudmila nüüdseks purunenud abielust siiani kasu.