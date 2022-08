ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: kas Eesti sõjaline abi Venemaale on ikka hea mõte?

Venemaa on imede riik. Läbi aegade on seal sõjalistel eesmärkidel kasutatud ammu aegunud tehnikat. Eelkõige meenub muidugi kohe Teine maailmasõda, kus hilisem Vene marssal Semjon Budjonnõi (1883-1973) arvas, et parim relv fašistide vastu on ikka hobune.

Usk hobusesse kui tehnikaimesse

Budjonnõi, kes astus komparteisse 1919. aastal, sõdis Venemaa kodusõjas punaste poolel ja sai kuulsaks just ratsaväelasena. Et Teise ilmasõja ajaks oli tehnika väheke edasi arenenud, see vaprat ratsaväelast ei heidutanud ning tema vankumatut usku hobustesse ei kahandanud.

Budjonnõi sai lisaks usule hobustesse kui imerelva kuulsaks ka mütsiga, mida täitorniks kutsutakse.

Budjonnõi sai lisaks usule hobustesse kui imerelva kuulsaks ka mütsiga, mida täitorniks kutsutakse. See müts – budjonnovka (vene keeles будёновка) – sai nime just Semjon Budjonnõi järgi. Müts pidi jäljendama Bütsantsi sõjakiivrit, oli tehtud kalevist, selle peal õitses suur punane viisnurk ja pealael troonis tornitaoline moodustis. Peakate võetigi kasutusele Venemaa kodusõjas ning selle kasutamine lõpetati alles pärast Talvesõda.

Nüüd aga teatas Vene saatkond, et annab heal meelel raha, et Narva tank Venemaale transportida. Juba on sel teemal jõudnud sõna võtta ka Mutin Punni pressiesindaja Dmitri Peskov, kes peab "ennekuulmatuks", et Eestis tahetakse maha tõmmata "Euroopa fašismi käest päästjate mälestusmärke".